Россиянам запретят брать больше одного займа в МФО с 2026 года

Начиная с 2026 года, россияне смогут оформлять только один микрозаем одновременно. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Так, заемщикам будет отказано в выдаче нового займа до полного погашения ранее полученного микрокредита.
«Если у человека уже есть непогашенный долг, ему откажут в выдаче нового. Также с 2026 года в России вводится трехдневный период охлаждения при выдаче займов, чтобы граждане могли обдумать свое решение», — заявил Аксаков для «Известий».
Отмечается, что быстрая выдача микрозаймов часто способствует необдуманным решениям со стороны клиентов, поэтому введение периода охлаждения рассматривается как важная мера по защите прав заемщиков. Согласно инициативам, разработанным Банком России, также планируется снизить максимально допустимый размер переплаты по подобным кредитам — с нынешних 130% до 100%. Эти законопроекты уже внесены на рассмотрение в Госдуму, их обсуждение планируется осенью.
По словам Анатолия Аксакова, предложения предварительно согласованы с профильными ведомствами и участниками финансового рынка. Представители властей поддержали данные инициативы, подчеркнув важность ограничения злоупотреблений на фоне растущей популярности микрофинансовых услуг.
В то же время эксперты опасаются, что введение новых ограничений может спровоцировать увеличение числа нелегальных кредитных предложений. В связи с этим планируется усиление контроля в данном сегменте, в том числе введение запрета на рекламу услуг так называемых «черных кредиторов». Эта мера также входит в текущий перечень предложений Центробанка.
Согласно данным ЦБ РФ, существует риск, что нынешняя молодежь станет наиболее закредитованным поколением в истории страны. В статистике регулятора отмечается, что в последнем квартале 2024 года на лиц в возрасте до 20 лет пришлось 12% от общего числа выданных кредитных карт. На фоне этого все большей популярностью пользуется процедура банкротства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.