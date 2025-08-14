WSJ: Трамп ждал неприятного сюрприза от Зеленского

Лидер США Дональд Трамп выразил опасения, что участие президента Украины Владимира Зеленского в переговорах между Россией и Штатами 15 августа могло бы поставить под угрозу процесс урегулирования ситуации на Украине на начальном этапе. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Представители Европы первоначально настаивали на присутствии на предстоящем саммите своих и украинских делегатов. Рассматривались кандидатуры генсекретаря НАТО Марка Рютте и Владимира Зеленского.
«Однако после телефонного разговора 13 августа Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца они отказались от этого требования, при этом американский президент выразил опасения по поводу возможных последствий присутствия Зеленского на встрече», — передает газета. Согласно данным от официальных лиц, Трамп дал согласие проинформировать Зеленского о результатах встречи с российским лидером, а также впоследствии ознакомить с этим и глав стран-членов ЕС.
В то же время, сообщается, что американский президент уведомил украинского коллегу и западных партнеров о планах обсудить с Владимиром Путиным не территориальный вопрос, а соглашение о режиме прекращения огня в Киеве. Информацию приводит телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро уточнил, что глава Белого дома во время видеоконференции с европейскими лидерами выразил готовность Вашингтона принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Пункты по ней разрабатываются «коалицией желающих», пишет «Царьград». Трамп также подчеркнул, что переговоры по вопросам территориального урегулирования будут проходить исключительно при участии Владимира Зеленского на встрече, которая должна состояться после саммита на Аляске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.