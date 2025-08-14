Минобороны отчиталось об уничтожении производства дальнобойного оружия на Украине

Срочная новость
В течение июля Вооруженные силы РФ наносили массированные и групповые удары высокоточным оружием по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны. Было ликвидировано производство дальнобойных ракет «Сапсан».
