У бойца СВО украли с карты семь миллионов рублей

Мужчина обратился в отделение банка, чтобы восстановить утерянную карту
Мужчина обратился в отделение банка, чтобы восстановить утерянную карту

В Петербурге у участника СВО украли семь миллионов рублей. Об этом стало известно, когда военнослужащий решил восстановить свою карту.

По данным АН «Оперативное прикрытие», 54-летний военнослужащий из Пензы проходит лечение в Мариинской больнице после участия в боевых действиях. Мужчина обратился в отделение одного из банков на Невском проспекте, чтобы восстановить утерянную карту. Именно тогда он узнал о несанкционированных списаниях.

Со счета мужчины различными транзакциями были похищены 7 165 816 рублей. Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

