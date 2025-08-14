Производитель сухарей из Челябинска накормит гостей на праздниках в Новом Уренгое

Производитель кондитерских изделий и сухарей из Челябинска ИП Долгополов будет оказывать услуги по питанию участников городских мероприятий в рамках визитов высших должностных лиц РФ, губернатора Ямала и делегации окружного правительства на праздничных мероприятиях в Новом Уренгое. Стоимость контракта — 210 тысяч рублей, сообщается в аукционной документации.
Администрация Нового Уренгоя нашла поставщика услуг питания для участников городских мероприятий в рамках визитов высших должностных лиц органов государственной власти РФ, губернатора Ямала и делегаций окружного правительства. Конкурс на площадке ЕИС «Закупки» выиграл ИП Долгополов из Челябинска. Как следует из выписки ЕГРИП, предприниматель специализируется на производстве длительно хранящихся кондитерских и мучных изделий и сухарей. Начальная цена контракта — 210 тысяч рублей. Сроки поставок — до конца 2025 года.
По данным техзадания, исполнитель должен обеспечить персон комплексным питанием, холодными блюдами, закусками, дикоросами, предусмотреть виды первых и вторых блюд. Кроме этого, заказчик требует столовую мебель и белье, высококачественную столовую посуду, приборы и другие предметы сервировки, а также бытовую технику. Обслуживать гостей будут официанты.
Агентство URA.RU направило запрос в администрацию Нового Уренгоя. Ответ ожидается.
Ранее власти Ямала также объявляли конкурс на консультационные услуги по созданию режимно-секретного подразделения для работы с гостайной, где подрядчик должен был подготовить проект помещения и документацию для получения лицензии ФСБ. Эти меры направлены на организацию мероприятий с участием высших должностных лиц и соблюдение требований безопасности при проведении официальных визитов.
