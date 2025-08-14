Производитель сухарей из Челябинска накормит гостей на праздниках в Новом Уренгое

Производитель сухарей из Челябинска накормит на праздниках в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поставщик услуг специализируется на производстве кондитерских изделий и сухарей
Поставщик услуг специализируется на производстве кондитерских изделий и сухарей Фото:

Производитель кондитерских изделий и сухарей из Челябинска ИП Долгополов будет оказывать услуги по питанию участников городских мероприятий в рамках визитов высших должностных лиц РФ, губернатора Ямала и делегации окружного правительства на праздничных мероприятиях в Новом Уренгое. Стоимость контракта — 210 тысяч рублей, сообщается в аукционной документации.

Администрация Нового Уренгоя нашла поставщика услуг питания для участников городских мероприятий в рамках визитов высших должностных лиц органов государственной власти РФ, губернатора Ямала и делегаций окружного правительства. Конкурс на площадке ЕИС «Закупки» выиграл ИП Долгополов из Челябинска. Как следует из выписки ЕГРИП, предприниматель специализируется на производстве длительно хранящихся кондитерских и мучных изделий и сухарей. Начальная цена контракта — 210 тысяч рублей. Сроки поставок — до конца 2025 года.

По данным техзадания, исполнитель должен обеспечить персон комплексным питанием, холодными блюдами, закусками, дикоросами, предусмотреть виды первых и вторых блюд. Кроме этого, заказчик требует столовую мебель и белье, высококачественную столовую посуду, приборы и другие предметы сервировки, а также бытовую технику. Обслуживать гостей будут официанты.

Агентство URA.RU направило запрос в администрацию Нового Уренгоя. Ответ ожидается. 

Ранее власти Ямала также объявляли конкурс на консультационные услуги по созданию режимно-секретного подразделения для работы с гостайной, где подрядчик должен был подготовить проект помещения и документацию для получения лицензии ФСБ. Эти меры направлены на организацию мероприятий с участием высших должностных лиц и соблюдение требований безопасности при проведении официальных визитов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Производитель кондитерских изделий и сухарей из Челябинска ИП Долгополов будет оказывать услуги по питанию участников городских мероприятий в рамках визитов высших должностных лиц РФ, губернатора Ямала и делегации окружного правительства на праздничных мероприятиях в Новом Уренгое. Стоимость контракта — 210 тысяч рублей, сообщается в аукционной документации. Администрация Нового Уренгоя нашла поставщика услуг питания для участников городских мероприятий в рамках визитов высших должностных лиц органов государственной власти РФ, губернатора Ямала и делегаций окружного правительства. Конкурс на площадке ЕИС «Закупки» выиграл ИП Долгополов из Челябинска. Как следует из выписки ЕГРИП, предприниматель специализируется на производстве длительно хранящихся кондитерских и мучных изделий и сухарей. Начальная цена контракта — 210 тысяч рублей. Сроки поставок — до конца 2025 года. По данным техзадания, исполнитель должен обеспечить персон комплексным питанием, холодными блюдами, закусками, дикоросами, предусмотреть виды первых и вторых блюд. Кроме этого, заказчик требует столовую мебель и белье, высококачественную столовую посуду, приборы и другие предметы сервировки, а также бытовую технику. Обслуживать гостей будут официанты. Агентство URA.RU направило запрос в администрацию Нового Уренгоя. Ответ ожидается.  Ранее власти Ямала также объявляли конкурс на консультационные услуги по созданию режимно-секретного подразделения для работы с гостайной, где подрядчик должен был подготовить проект помещения и документацию для получения лицензии ФСБ. Эти меры направлены на организацию мероприятий с участием высших должностных лиц и соблюдение требований безопасности при проведении официальных визитов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...