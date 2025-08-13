В Кургане прошел дождь в ТЦ
В Заозерном районе Кургана ТЦ «Кубик» затопило дождем. Об этом сообщается в соцсетях.
«Хотели спрятаться от дождя в ТЦ „Кубик“ в Заозерном, да там свой дождь», — пишут в группе «За курганами» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео. Сильный дождь капает с потолка в ТЦ.
Ранее, в июле 2025 года, сильные ливни уже приводили к затоплению ТЦ «Кубик» и других объектов Кургана, в том числе магазинов и улиц в Заозерном районе. Тогда очевидцы сообщали о больших лужах внутри торгового центра и проблемах с транспортом из-за подтопления дорог.
