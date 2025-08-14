14 августа 2025

Пермские археологи показали артефакты с раскопок в Чердыни. Фото

Земля Чердыни хранит много тайн
Земля Чердыни хранит много тайн Фото:

Камская археологическая экспедиция с июля работает в Чердыни Пермского края. Ученые устроили раскоп на месте древнего Троицкого городища, которое появилось здесь еще Х веке, а активно было заселено в XII-XIII веках. Исследователи находки не прячут, а показывают их публике, в том числе в соцсетях.

«Туристы, приезжающие в Чердынь, постоянно интересуются, что мы тут делаем. Мы рассказываем. Даже табличку написали, что мы не строим тут дорогу, золота здесь нет, а все найденное отправится в музей. Подробно о наших находках всем желающим расскажем на специальных экскурсиях 15 и 16 августа», — рассказали URA.RU археологи.

Троицкий холм в Чердыни считается историческим началом города. Укрепленное городище стояло здесь в XII-XIII веках. Позже на его месте поставили крепость Чердыни. Как ранее рассказывало URA.RU, Камская археологическая экспедиция 15 и 16 августа организует бесплатные экскурсии на месте раскопок. 

