13 августа 2025

Брокера из Екатеринбурга обвинили в сексе с двумя школьницами

Силовики задержали подозреваемого пару дней назад
Силовики задержали подозреваемого пару дней назад

Следователи обвинили 40-летнего брокера из Екатеринбурга в сексе с двумя несовершеннолетними. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

«Ему вменяют ч. 4 ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более лиц). Скоро ему должны избрать меру пресечения», — сказал собеседник агентства.

О задержании мужчины стало известно 12 августа. Силовики поймали его после того, как мама одной из жертв написала на него заявление в полицию. По предварительным данным, мужчина занимался сексом с девочками, 13 и 14 лет. 

Друзья потерпевших рассказывали URA.RU, что брокер водил школьниц в рестораны и предлагал деньги за секс. Одну из них он якобы просил знакомить его с подругами. За это он, предположительно, платил ей. Родные считают, что брокера оговорили.

