После атаки БПЛА в Ростове-на-Дону введен режим ЧС

В Ростове-на-Дону после удара украинских беспилотников по многоквартирным жилым домам был введен локальный режим ЧС. Об этом сообщили в администрации города.
«На месте происшествия введен локальный режим ЧС», — рассказали в администрации. Их слова приводит РИА Новости.
Обновлено в 13:57:
Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин подтвердил факт введения режима чрезвычайной ситуации. «На месте происшествия ввели режим ЧС», — написал глава города в своем telegram-канале.
Ранее Скрябин сообщил, что атаке дронов ВСУ подверглись дома по улицам Тельмана и Лермонтовской. Он подчеркнул, что на данный момент оперативные службы обследуют поврежденные здания. Также идет эвакуация людей. Кроме того, на базе одной из школ уже развернут пункт временного размещения для жителей пострадавших домов. Врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ударов пострадало 13 человек. Двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.
