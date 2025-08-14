Врач рассказала почему 15-летняя пермячка, выкинувшая младенца, могла не заметить беременность

Школьницу из Березников, которая родила ребенка и выкинула его с пятого этажа не стоит наказывать. Она действительно могла не знать, что беременная. К такому выводу пришла врач акушер-гинеколог и эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева. В беседе с URA.RU она рассказала, как можно было не заметить беременность и почему все это могло произойти.
«Как она должна была понять, что беременна, если это происходит первый раз в ее жизни? У нее нет ни знаний, ни опыта. Она могла не знать, что менструальный цикл должен быть регулярным, более того, может быть до этого у нее цикл был нерегулярным. Позже шевеления ребенка она могла принять за нарушения работы желудочно-кишечного тракта», — уточнила Ерофеева.
Она также отметила, что и во взрослом возрасте женщины могут принять новорожденного ребенка за мертвого, так как у некоторых детей может быть повышенная синюшность, он может быть соматичным, он может плохо дышать, может нахлебаться околоплодных вод. «Очень грустная ситуация. Девушку, конечно, ни за что наказывать не надо. И порицать ее тоже не надо. Ей в школе предмет „Половое воспитание“ не преподавали, а если такой предмет и был, то только факультативно», — выразила свое мнение Ерофеева.
Она считает, что в старших классах школы надо рассказывать подросткам, что даже от одного сексуального контакта может произойти беременность, если не предохраняться. Профилактикой нежелательной беременности и беременности в юных возрастах является только одно — информированность и знания о том, как и что работает, а также о том, как пользоваться контрацепцией.
Также врач отметила наличие доверительного контакта между родителями и детьми. «Если бы дочка маме пожаловалась на состояние и плохое самочувствие. Если бы что-то рассказала. По всей видимости, она закрылась и молчала. Возможно, это из-за плохих отношений между девушкой и мамой», — высказала предположение Ерофеева.
Трагическая история произошла в Березниках 12 августа. Девушка родила ребенка дома. Она решила, что младенец мертвый и выкинула его в окно. Тело ребенка обнаружили прохожие. Сразу после этого на место выехали правоохранители. Девушку отправили в больницу, тело ребенка на экспертизу, а по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!