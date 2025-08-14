Макрон: Трамп считает, что НАТО не должна обеспечивать безопасность Киева

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что НАТО не должна предоставлять Украине гарантии безопасности. Об этом сообщил глава Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы с журналистами 13 августа.
«Он [Трамп] сказал вещи, которые для меня особенно важны: НАТО не должна быть частью гарантий безопасности [Украине] ... , но при этом США и все желающие союзники должны участвовать в их обеспечении», — сказал французский лидер. Полная стенограмма его выступления была обнародована Елисейским дворцом 14 августа.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что глава США Дональд Трамп планирует на предстоящем саммите в штате Аляска, который состоится 15 августа, инициировать обсуждение прекращения огня на территории Украины. Макрон подчеркнул, что основной задачей Трампа на переговорах с российским лидером станет обращение с призывом к прекращению боевых действий, передает RT.
Кроме того, по данным Politico, Трамп в ходе переговоров с европейскими лидерами выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности, однако при условии, что для достижения прекращения огня не будет привлекаться НАТО. При этом глава Белого дома не конкретизировал, какие именно гарантии имеются в виду, отметив, что обсуждение касалось «более широкой концепции».
