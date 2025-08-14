Politico раскрыло обещания Трампа по поводу безопасности Украины

Politico: Трамп пообещал безопасность для Украины при одном условии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп обещал Украине гарантии безопасности, но без усилий НАТО
Трамп обещал Украине гарантии безопасности, но без усилий НАТО Фото:

Обеспечить Украине гарантии безопасности пообещал президент США Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами, но только если для прекращения огня не будет задействовано НАТО. Об этом сообщает американское издание со ссылкой на собственные источники.

«Трамп подчеркнул: США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Украине „средств сдерживания“ при условии достижения договоренности о прекращении огня с Россией. При этом американский лидер не уточнил, о каких именно гарантиях идет речь, а обсуждение касалось „более широкой концепции“, — пояснили источники Politico. 

Заявления прозвучали на фоне обсуждений возможных путей урегулирования конфликта между Россией и Украиной и роли США в этих процессах. Американский лидер ранее заявлял, что относится к России с уважением, но если достичь мирного соглашения не получится, то он готов прибегнуть к жестким мерам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обеспечить Украине гарантии безопасности пообещал президент США Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами, но только если для прекращения огня не будет задействовано НАТО. Об этом сообщает американское издание со ссылкой на собственные источники. «Трамп подчеркнул: США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Украине „средств сдерживания“ при условии достижения договоренности о прекращении огня с Россией. При этом американский лидер не уточнил, о каких именно гарантиях идет речь, а обсуждение касалось „более широкой концепции“, — пояснили источники Politico.  Заявления прозвучали на фоне обсуждений возможных путей урегулирования конфликта между Россией и Украиной и роли США в этих процессах. Американский лидер ранее заявлял, что относится к России с уважением, но если достичь мирного соглашения не получится, то он готов прибегнуть к жестким мерам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...