Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер потребовал от мэра Екатеринбурга Алексея Орлова навести порядок на улице Вайнера. Паслер получал жалобы от жителей на плохое состояние улицы и ее небезопасность, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона.
«Улица Вайнера — это визитная карточка Екатеринбурга. К сожалению, я часто слышу жалобы на ее „убитое“ состояние и небезопасность. Поручил главе города принять меры, чтобы эта часть города соответствовала всем стандартам главной пешеходной улицы столицы региона. Обсудили участие в проекте с собственниками „Золотого яблока“, компания готова включиться в работу по благоустройству», — сказал Паслер.
Ранее Денис Паслер уже объявлял о планах по благоустройству улицы Вайнера. Он упомянул об этом, когда объявил о возведении сквера возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). В него 150 миллионов рублей вложат основатели той же космитической корпорации.
