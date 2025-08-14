Паслер поручил мэру Екатеринбурга привести в порядок «убитую» улицу в центре. Фото

Денис Паслер потребовал от мэра Екатеринбурга навести порядок на улице Вайнера
Денис Паслер (справа) хочет, чтобы вид улицы соответствовал ее статусу
Денис Паслер (справа) хочет, чтобы вид улицы соответствовал ее статусу Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер потребовал от мэра Екатеринбурга Алексея Орлова навести порядок на улице Вайнера. Паслер получал жалобы от жителей на плохое состояние улицы и ее небезопасность, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона.

«Улица Вайнера — это визитная карточка Екатеринбурга. К сожалению, я часто слышу жалобы на ее „убитое“ состояние и небезопасность. Поручил главе города принять меры, чтобы эта часть города соответствовала всем стандартам главной пешеходной улицы столицы региона. Обсудили участие в проекте с собственниками „Золотого яблока“, компания готова включиться в работу по благоустройству», — сказал Паслер.

Ранее Денис Паслер уже объявлял о планах по благоустройству улицы Вайнера. Он упомянул об этом, когда объявил о возведении сквера возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). В него 150 миллионов рублей вложат основатели той же космитической корпорации.

