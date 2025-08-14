Приехали и расстреляли: хронология конфликта у клуба в Каменске-Уральском

Правоохранители ищут участника стрельбы у клуба в Каменске-Уральском
Конфликт случился у входа в заведение 20 апреля (архивное фото)
Конфликт случился у входа в заведение 20 апреля (архивное фото)
В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» убили боксера

Один из участников конфликта в каменском клубе «Ночь» до сих пор скрывается. Потасовка произошла еще ночью 20 апреля. URA.RU рассказывает подробности истории.

По словам источника агентства, в ту ночь в клубе пострадали двое мужчин. Первый — пришел на вечеринку и снимал видео для друзей. «Внезапно к нему подошли и отобрали у него телефон. Он погнался за вором, а на улице ему выстрелили в ногу из травматического пистолета, переделанного в боевой», — рассказал собеседник. Предположительно, дебоширом оказался военнослужащий Владимир Нечаев.

Кроме того, также Нечаев, предварительно, трижды выстрелил еще в одного мужчину. «Нечаев приехал с друзьями на разборки. И выстрелил в него просто без объяснения причины. Нападавших было трое: Нечаев, еще один военный и Антон Хафизов. Все были в балаклавах», — сказал собеседник агентства.

После этого, нападавшие скрылись с места происшествия. По факту стрельбы силовики возбудили уголовное дело по двумя статьям УК РФ: ч. 2 ст. 213 (Хулиганство с применением оружия) и п. «а» ч. 3 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда…).

После стычки Антон Хафизов сдался полиции. 2 мая суд поместил его в следственный изолятор. По неофициальным данным, он дал обличающие показания на Нечаева.

«Говорят, что Нечаев может стоять во главе группы, которая якобы занимается дропперством и обналом. Сам Нечаев ранее был судим. По слухам, против него также могли возбудить дело о самовольном оставлении воинской части», — добавил источник агентства.

Связаться с Нечаевым не удалось. Где он находится, неизвестно. Но мужчина до сих пор числится в базе розыска МВД РФ.

Ранее Нечаев был потерпевшим по уголовному делу об убийстве боксера Александра Максимова. Трагедия произошла в ночном клубе Joy в 2023 году. После этого под суд попал Олег Бабушкин и Сергей Мальцев. Первый сейчас находится на СВО, а второй получил приговор. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

