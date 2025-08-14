Жителей Коми предупредили об опасности атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Если вы заметите подозрительный беспилотник, немедленно сообщите об этом экстренным службам
Если вы заметите подозрительный беспилотник, немедленно сообщите об этом экстренным службам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ухте и ряде других населенных пунктов Республики Коми объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

«В Ухте объявлена беспилотная опасность. Призываю всех соблюдать спокойствие и строго следовать рекомендациям служб безопасности», — написал Гольдштейн в своем telegram-канале. Он предупреждает, если вы заметите подозрительный беспилотный летательный аппарат, немедленно сообщите об этом по телефонам: 112, 102. В сообщении укажите максимально точное время, место и направление полета беспилотника.

Службы напоминают о строгом соблюдении следующих правил:

  • Не снимайте и не распространяйте фото- или видеоматериалы, связанные с БПЛА;
  • Не приближайтесь к упавшему или подозрительному объекту;
  • Не пытайтесь самостоятельно сбить или обезвредить беспилотник;
  • Не используйте мобильные телефоны и радиоустройства вблизи обнаруженного БПЛА.

В случае обнаружения беспилотника:

  • Немедленно покиньте зону его появления;
  • Отойдите на безопасное расстояние — не менее 100 метров, укройтесь за зданиями или деревьями;
  • Предупредите окружающих о возможной опасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ухте и ряде других населенных пунктов Республики Коми объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн. «В Ухте объявлена беспилотная опасность. Призываю всех соблюдать спокойствие и строго следовать рекомендациям служб безопасности», — написал Гольдштейн в своем telegram-канале. Он предупреждает, если вы заметите подозрительный беспилотный летательный аппарат, немедленно сообщите об этом по телефонам: 112, 102. В сообщении укажите максимально точное время, место и направление полета беспилотника. Службы напоминают о строгом соблюдении следующих правил: В случае обнаружения беспилотника:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...