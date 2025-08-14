Жителей Коми предупредили об опасности атаки БПЛА

В Ухте и ряде других населенных пунктов Республики Коми объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн.
«В Ухте объявлена беспилотная опасность. Призываю всех соблюдать спокойствие и строго следовать рекомендациям служб безопасности», — написал Гольдштейн в своем telegram-канале. Он предупреждает, если вы заметите подозрительный беспилотный летательный аппарат, немедленно сообщите об этом по телефонам: 112, 102. В сообщении укажите максимально точное время, место и направление полета беспилотника.
Службы напоминают о строгом соблюдении следующих правил:
- Не снимайте и не распространяйте фото- или видеоматериалы, связанные с БПЛА;
- Не приближайтесь к упавшему или подозрительному объекту;
- Не пытайтесь самостоятельно сбить или обезвредить беспилотник;
- Не используйте мобильные телефоны и радиоустройства вблизи обнаруженного БПЛА.
В случае обнаружения беспилотника:
- Немедленно покиньте зону его появления;
- Отойдите на безопасное расстояние — не менее 100 метров, укройтесь за зданиями или деревьями;
- Предупредите окружающих о возможной опасности.
