Белый дом: Трамп не хочет вводить новые санкции против России

Ключевым приоритетом администрации США остается дипломатическое урегулирование международных вопросов
Ключевым приоритетом администрации США остается дипломатическое урегулирование международных вопросов

Президент США Дональд Трамп не планирует вводить новые санкции против России. Об этом сообщили в Белом доме.

Согласно сообщению, передает ТАСС, ключевым приоритетом американской администрации остается дипломатическое урегулирование международных вопросов. Ранее на фоне подготовки нового пакета санкций Евросоюза, США временно смягчили отдельные ограничения в отношении России. Министерство финансов США выдало специальную лицензию, разрешающую до 20 августа проведение всех необходимых финансовых транзакций. Решение связано с организацией предстоящего саммита в Анкоридже, штат Аляска, где планируется встреча президентов России и США.

