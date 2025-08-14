Белый дом: Трамп не хочет вводить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп не планирует вводить новые санкции против России. Об этом сообщили в Белом доме.
Согласно сообщению, передает ТАСС, ключевым приоритетом американской администрации остается дипломатическое урегулирование международных вопросов. Ранее на фоне подготовки нового пакета санкций Евросоюза, США временно смягчили отдельные ограничения в отношении России. Министерство финансов США выдало специальную лицензию, разрешающую до 20 августа проведение всех необходимых финансовых транзакций. Решение связано с организацией предстоящего саммита в Анкоридже, штат Аляска, где планируется встреча президентов России и США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.