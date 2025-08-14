Трамп оценил риск неудачного исхода встречи с Путиным

Трамп: риск неудачного исхода встречи с Путиным составляет 25%
Трамп оценил в 25% вероятность того, что встреча с Путиным закончится неудачно
Трамп оценил в 25% вероятность того, что встреча с Путиным закончится неудачно
Встреча Путина и Трампа

Вероятность неудачного исхода предстоящей встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске составляет 25%. Об этом сообщил американский лидер.

Как заявил Трамп в эфире Fox News, он оценивают вероятность удачного исхода в 75%.  Глава Штатов также подтвердил, что США готовы рассмотреть введение новых санкций против России, если переговоры на Аляске не приведут к положительным результатам.

Кроме того, по словам американского лидера, Путин проявляет интерес к достижению соглашения по урегулированию конфликта на Украине во время предстоящего саммита, который запланирован на 15 августа на Аляске. При этом Трамп отметил, что не уверен в возможности немедленного установления режима прекращения огня между Россией и Украиной по итогам переговоров с российским президентом.

