Трамп оценил риск неудачного исхода встречи с Путиным

Вероятность неудачного исхода предстоящей встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске составляет 25%. Об этом сообщил американский лидер.
Как заявил Трамп в эфире Fox News, он оценивают вероятность удачного исхода в 75%. Глава Штатов также подтвердил, что США готовы рассмотреть введение новых санкций против России, если переговоры на Аляске не приведут к положительным результатам.
Кроме того, по словам американского лидера, Путин проявляет интерес к достижению соглашения по урегулированию конфликта на Украине во время предстоящего саммита, который запланирован на 15 августа на Аляске. При этом Трамп отметил, что не уверен в возможности немедленного установления режима прекращения огня между Россией и Украиной по итогам переговоров с российским президентом.
