Трамп: Путин хочет заключить сделку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что Путин хочет сделку
Трамп заявил, что Путин хочет сделку Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин заинтересован в заключении сделки по урегулированию ситуации на Украине во время встречи с главой США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. Такое мнение выразил американский лидер.

«Думаю, что Путин хочет добиться сделки по Украине», — заявил Трамп. Его слова приводит Fox News. Трамп подчеркнул, что не уверен в возможности заключения соглашения о немедленном прекращении огня между Россией и Украиной по итогам переговоров с Путиным.

По словам главы Штатов, он намерен предоставить сторонам конфликта возможность самостоятельно обсудить условия возможного урегулирования. Президент Штатов также отметил, что если встреча с российским лидером пройдет неудачно, то он не будет информировать об этом никого и не станет делать никаких звонков.

Встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — состоится 15 августа на Аляске. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, переговоры запланированы на 22:30 по московскому времени. Лидеры двух стран будут обсуждать урегулирование ситуации на Украине, а также двусторонние отношения. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин заинтересован в заключении сделки по урегулированию ситуации на Украине во время встречи с главой США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. Такое мнение выразил американский лидер. «Думаю, что Путин хочет добиться сделки по Украине», — заявил Трамп. Его слова приводит Fox News. Трамп подчеркнул, что не уверен в возможности заключения соглашения о немедленном прекращении огня между Россией и Украиной по итогам переговоров с Путиным. По словам главы Штатов, он намерен предоставить сторонам конфликта возможность самостоятельно обсудить условия возможного урегулирования. Президент Штатов также отметил, что если встреча с российским лидером пройдет неудачно, то он не будет информировать об этом никого и не станет делать никаких звонков. Встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — состоится 15 августа на Аляске. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, переговоры запланированы на 22:30 по московскому времени. Лидеры двух стран будут обсуждать урегулирование ситуации на Украине, а также двусторонние отношения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...