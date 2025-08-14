Трамп: Путин хочет заключить сделку

Президент России Владимир Путин заинтересован в заключении сделки по урегулированию ситуации на Украине во время встречи с главой США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. Такое мнение выразил американский лидер.
«Думаю, что Путин хочет добиться сделки по Украине», — заявил Трамп. Его слова приводит Fox News. Трамп подчеркнул, что не уверен в возможности заключения соглашения о немедленном прекращении огня между Россией и Украиной по итогам переговоров с Путиным.
По словам главы Штатов, он намерен предоставить сторонам конфликта возможность самостоятельно обсудить условия возможного урегулирования. Президент Штатов также отметил, что если встреча с российским лидером пройдет неудачно, то он не будет информировать об этом никого и не станет делать никаких звонков.
Встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — состоится 15 августа на Аляске. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, переговоры запланированы на 22:30 по московскому времени. Лидеры двух стран будут обсуждать урегулирование ситуации на Украине, а также двусторонние отношения.
