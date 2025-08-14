Трамп заявил, кто примет финальное решение по соглашению о конфликте на Украине

Вашингтон не намерен напрямую участвовать в выработке мирного соглашения по Украине. Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и Украина должны самостоятельно договориться об условиях урегулирования конфликта.

«Я не собираюсь вести переговоры о соглашении, позволю России и Украине самим договориться о сделке», — передает слова Трампа Fox News. По словам американского президента, если переговоры окажутся неудачными, он не станет инициировать дополнительные консультации с другими сторонами.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров запланирована на 15 августа и пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. В состав российской делегации войдут ключевые министры и советники, а центральной темой переговоров станет поиск путей урегулирования украинского кризиса.

