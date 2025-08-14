Министр обороны России Андрей Белоусов провел первые консультации с главами оборонных ведомств стран-участниц Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер). Встреча прошла на фоне годовщины создания этой конфедерации. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Сегодня мы проводим первые консультации руководителей оборонных ведомств Российской Федерации и стран-участниц Конфедерации государств Сахеля», — заявил Андрей Белоусов в ходе переговоров. По его словам, решение о создании альянса стало результатом выбора народов региона, нацеленного на устойчивое и мирное развитие. Однако, по оценке министра, страны конфедерации продолжают сталкиваться с террористическими угрозами и действиями незаконных вооруженных формирований.
Белоусов подчеркнул, что российское военное ведомство готово оказывать всестороннее содействие в обеспечении стабильности в регионе. Он выразил поддержку позиции партнеров по укреплению безопасности, защите территорий и суверенитета. Министр также отметил важность формирования четырехстороннего диалога как эффективного формата для обсуждения вопросов оборонного взаимодействия.
Глава обороны и по делам ветеранов Республики Мали корпусной генерал Садио Камара выступил с приветственным словом от имени делегаций стран-участниц. Он отметил, что инициатива по проведению совещания на уровне министров обороны отражает общее стремление к развитию стратегического партнерства. По словам Камары, сотрудничество в оборонной сфере сейчас является крупнейшим направлением взаимодействия между странами. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление и меморандумы о взаимопонимании, что закрепляет договоренности между оборонными ведомствами России и Конфедерации государств Сахеля.
