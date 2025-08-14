Россия укрепила военное сотрудничество в Африке. Видео

Белоусов встретился с главами оборонных ведомств Буркина-Фасо, Мали и Нигера
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белоусов провел встречу с главами оборонных ведомств стран-участниц Конфедерации государств Сахеля
Белоусов провел встречу с главами оборонных ведомств стран-участниц Конфедерации государств Сахеля Фото:

Министр обороны России Андрей Белоусов провел первые консультации с главами оборонных ведомств стран-участниц Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер). Встреча прошла на фоне годовщины создания этой конфедерации. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня мы проводим первые консультации руководителей оборонных ведомств Российской Федерации и стран-участниц Конфедерации государств Сахеля», — заявил Андрей Белоусов в ходе переговоров. По его словам, решение о создании альянса стало результатом выбора народов региона, нацеленного на устойчивое и мирное развитие. Однако, по оценке министра, страны конфедерации продолжают сталкиваться с террористическими угрозами и действиями незаконных вооруженных формирований.

Белоусов подчеркнул, что российское военное ведомство готово оказывать всестороннее содействие в обеспечении стабильности в регионе. Он выразил поддержку позиции партнеров по укреплению безопасности, защите территорий и суверенитета. Министр также отметил важность формирования четырехстороннего диалога как эффективного формата для обсуждения вопросов оборонного взаимодействия.

Глава обороны и по делам ветеранов Республики Мали корпусной генерал Садио Камара выступил с приветственным словом от имени делегаций стран-участниц. Он отметил, что инициатива по проведению совещания на уровне министров обороны отражает общее стремление к развитию стратегического партнерства. По словам Камары, сотрудничество в оборонной сфере сейчас является крупнейшим направлением взаимодействия между странами. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление и меморандумы о взаимопонимании, что закрепляет договоренности между оборонными ведомствами России и Конфедерации государств Сахеля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны России Андрей Белоусов провел первые консультации с главами оборонных ведомств стран-участниц Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер). Встреча прошла на фоне годовщины создания этой конфедерации. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве обороны РФ. «Сегодня мы проводим первые консультации руководителей оборонных ведомств Российской Федерации и стран-участниц Конфедерации государств Сахеля», — заявил Андрей Белоусов в ходе переговоров. По его словам, решение о создании альянса стало результатом выбора народов региона, нацеленного на устойчивое и мирное развитие. Однако, по оценке министра, страны конфедерации продолжают сталкиваться с террористическими угрозами и действиями незаконных вооруженных формирований. Белоусов подчеркнул, что российское военное ведомство готово оказывать всестороннее содействие в обеспечении стабильности в регионе. Он выразил поддержку позиции партнеров по укреплению безопасности, защите территорий и суверенитета. Министр также отметил важность формирования четырехстороннего диалога как эффективного формата для обсуждения вопросов оборонного взаимодействия. Глава обороны и по делам ветеранов Республики Мали корпусной генерал Садио Камара выступил с приветственным словом от имени делегаций стран-участниц. Он отметил, что инициатива по проведению совещания на уровне министров обороны отражает общее стремление к развитию стратегического партнерства. По словам Камары, сотрудничество в оборонной сфере сейчас является крупнейшим направлением взаимодействия между странами. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление и меморандумы о взаимопонимании, что закрепляет договоренности между оборонными ведомствами России и Конфедерации государств Сахеля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...