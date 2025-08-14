Новак поручил стабилизировать цены на топливо

Профильные ведомства должны разработать долгосрочные меры для стабилизации цен на оптовом рынке нефтепродуктов. С таким призывом выступил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Вице-премьер поручил Минэнерго, ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке», — передает слова Новака пресс-служба правительства. Решение было принято по итогам заседания штаба по мониторингу ситуации на внутреннем топливном рынке. На встрече обсуждались текущие ценовые тенденции и возможные механизмы их регулирования.
Как отмечается в официальном сообщении правительства, разрабатываемые меры должны обеспечить устойчивое ценообразование на рынке нефтепродуктов. Ведомствам предстоит выработать комплексный подход, который позволит избежать резких колебаний стоимости топлива в будущем.
