Новак поручил стабилизировать цены на топливо

Новак попросил ФАС и Минэнерго проработать меры против роста цен на топливо
Профильные ведомства должны разработать долгосрочные меры для стабилизации цен на оптовом рынке нефтепродуктов. С таким призывом выступил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Вице-премьер поручил Минэнерго, ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке», — передает слова Новака пресс-служба правительства. Решение было принято по итогам заседания штаба по мониторингу ситуации на внутреннем топливном рынке. На встрече обсуждались текущие ценовые тенденции и возможные механизмы их регулирования.

Как отмечается в официальном сообщении правительства, разрабатываемые меры должны обеспечить устойчивое ценообразование на рынке нефтепродуктов. Ведомствам предстоит выработать комплексный подход, который позволит избежать резких колебаний стоимости топлива в будущем.

