Школьницы из ХМАО, которых искали почти четверо суток, нашлись

Нижневартовские школьницы, которых искали четыре дня, были в соседнем городе Мегионе
Нижневартовские школьницы, которых искали четыре дня, были в соседнем городе Мегионе Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 13-летняя и 15-летняя школьницы нашлись после четырех дней отсутствия. Об этом URA.RU сообщили силовики.

«Кира Фроловнина и Дарья Павликовская живы и здоровы. Они будут переданы законным представителям», — прокомментировали агентству в пресс-службе УМВД Нижневартовска. 

По данным источника URA.RU, одна их девочек позвонила маме с постороннего номера из соседнего Мегиона. Родители вызвали им такси до Нижневартовска. Сейчас беглянок везут в отдел полиции. 

Ранее URA.RU сообщало, что это уже не первый побег школьниц из дома. К поиску подростков подключались полиция, волонтеры и местная мэрия

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

