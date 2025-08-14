Школьницы из ХМАО, которых искали почти четверо суток, нашлись

В Нижневартовске (ХМАО) 13-летняя и 15-летняя школьницы нашлись после четырех дней отсутствия. Об этом URA.RU сообщили силовики.
«Кира Фроловнина и Дарья Павликовская живы и здоровы. Они будут переданы законным представителям», — прокомментировали агентству в пресс-службе УМВД Нижневартовска.
По данным источника URA.RU, одна их девочек позвонила маме с постороннего номера из соседнего Мегиона. Родители вызвали им такси до Нижневартовска. Сейчас беглянок везут в отдел полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что это уже не первый побег школьниц из дома. К поиску подростков подключались полиция, волонтеры и местная мэрия.
