Депутат прокомментировал возможность запрета фильмов Балабанова

Депутат Бурляев: новый закон о фильмах - шаг к очищению кино в РФ
Депутат Бурляев назвал новый закон о фильмах первым шагом к очищению кино в РФ
Депутат Бурляев назвал новый закон о фильмах первым шагом к очищению кино в РФ

Закон о традиционных ценностях в кино является основой для переосмысления отношения к криминальным фильмам и сериалам, включая такие известные проекты, как «Брат» и «Бригада». Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Бурляев.

«Закон о традиционных ценностях в кино — первый шаг для пересмотра отношения в том числе к криминальным фильмам и сериалам, таким как „Брат“ и „Бригада“», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова Бурляева.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко предположила, что фильмы российского режиссера Алексея Балабанова могут быть запрещены в связи с действующим законодательством о защите традиционных ценностей. Парламентарий заявила о целесообразности пересмотра кинолент 1980-х и 1990-х годов на предмет их соответствия установленным культурным нормам.

Позже в беседе с 360.ru Драпеко прокомментировала свои слова о запрете фильмов Балабанова. Никаких предложений о запрете картин режиссера не поступало. Парламентарий лишь предложила определить возрастные ограничения для каждого его произведения. Обсуждение касалось исключительно картины «Груз 200».

