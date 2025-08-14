В аэропорту Кольцово на всю ночь задержали рейсы до Шарм-эль-Шейха (Египет) и в Норильск. Рейсы вылетят с опозданием более чем на семь часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Согласно расписанию, самолет в Шарм-эль-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь из Кольцово 15 августа около двух часов ночи. Из-за переноса екатеринбуржцы смогут улететь из города только в 9 утра. Вылет самолета в Норильск авиакомпании NordStar планировался на час ночи 15 августа. Теперь рейс покинет авиагавань только в 11:30 утра.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Ранее стало известно, что в конце августа — начале сентября из Екатеринбурга начнут выполняться прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх египетской авиакомпанией Sky Vision Airlines. Новое направление расширит географию полетов из Кольцово, а заказчиками перелетов выступают крупные туроператоры Pegas Touristik и Coral Travel.
