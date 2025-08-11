Возить екатеринбуржцев в Египет будет новый перевозчик

Чартерная египетская авиакомпания Sky Vision Airlines начнет летать прямыми рейсами из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх (Египет). Об этом рассказали представители Ассоциации туроператоров России.
«География вылетов обширная: запланированы полетные программы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Омска, Перми, Тюмени и Уфы», — пояснили там. Заказчиками перелетов выступили туроператоры Pegas Touristik и Coral Travel.
Первый вылет из Екатеринбурга запланирован в конце августа — начале сентября. Рейсы будут осуществлять на Boeing 737-800.
Ранее URA.RU сообщало о запуске прямых рейсов из Екатеринбурга в Нячанг (популярный курорт Вьетнама). Перелетами будет заниматься авиакомпания «Аэрофлот» на воздушных судах Airbus A330.
