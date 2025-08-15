Приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» ожидается до Нового года

Приговор по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут огласить до конца этого года. Суд продолжает рассматривать материалы без значительных задержек, проводя по три заседания в неделю. Об этом сообщают СМИ.
«Проводятся по три заседания в неделю, почти без задержек. Адвокатам могут назначить напарников, чтобы исключить отложения и переносы… В планах — приговор до Нового года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Суд изучает показания потерпевших и темп рассмотрения превзошел ожидания некоторых участников процесса. Изначально предполагалось завершить рассмотрение ко второй годовщине трагедии, сейчас же планируют вынести приговор до конца 2025 года. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются в терроризме, остальные — в содействии террористической деятельности.
Ранее URA.RU сообщало, что Второй Западный окружной военный суд продлил на полгода, до 7 января 2026 года, арест 19 обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холл». Четыре из них полностью признали вину, еще один — частично. Трагедия 22 марта 2024 года унесла жизни 149 человек, один пропал без вести, 609 получили ранения; к обвиняемым предъявлены иски на 68 млн рублей.
