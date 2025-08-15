На Самарскую область совершена массовая атака БПЛА: в регионе ограничили работу мобильного интернета

ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Самарскую область утром 15 августа. Средства противовоздушной обороны уничтожили более 10 беспилотников. Над регионом закрыто небо, также введены ограничения работы мобильного интернета. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей. Подробнее о том, как переживает беспилотную атаку Украины Самарская область и в каких еще регионах уничтожили дроны — в материале URA.RU.
Отражение атаки дронов ВСУ
Налет дронов на регион произошел рано утром 15 августа. Средства ПВО сбили 13 беспилотников и продолжает работать, угроза атаки сохраняется. На местах падения обломков летательных аппаратов работают оперативные службы, подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем telegram-канале.
Ограничения
Международный аэропорт Курумоч в Самаре был временно закрыт. В Самарской области введен план «Ковер» — особый режим авиации, обязывающий самолеты покинуть регион или совершить немедленную посадку.
Также в регионе может наблюдаться замедление работы мобильного интернета. Все ограничения необходимы для обеспечения безопасности людей.
Губернатор Самарской области напомнил жителям об необходимости воздержаться от:
- съемки работы ПВО;
- пролета дронов или мест падения их обломков;
- работы специальных и оперативных служб;
- средств защиты объектов атаки.
Атаки на другие регионы
Ростовская область
Средства ПВО региона отразили атаку украинских беспилотников в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. Пострадавших нет, подчеркнул губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
Он отметил, что в некоторых местах загорелась сухая трава, однако огонь был быстро потушен. В селе Николаевка в Неклиновском районе посечены стены частного дома. Информация о последствиях уточняется.
Курская область
Дроны ВСУ влетели в многоэтажный жилой дом в Железнодорожном районе Курска. На четырех верхних этажах начался пожар, пострадали квартиры. В настоящее время огонь уже потушен. На время ремонта здания жителей разместят в пунктах временного размещения.
При происшествии пострадали десять человек, в их числе — ребенок 15 лет. Всем оказывается медицинская помощь. На месте погибла 45-летняя женщина. Губернатор Курской области Александр Хинштейн принес соболезнования ее родным и близким, а также пообещал компенсацию всем потерявшим имущество жителям. Об этом он написал в своем telegram-канале.
