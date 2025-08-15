В мессенджере Max можно пожаловаться на небезопасный контент

Пользователи Max прямо в чате могут воспользоваться кнопкой «Пожаловаться» для проверки контента на безопасность
Пользователи Max прямо в чате могут воспользоваться кнопкой «Пожаловаться» для проверки контента на безопасность

В мессенджере Max пользователи смогут отправлять жалобы на небезопасный контент. Обновление внедрил Центр безопасности сервиса для повышения защиты пользователей от подозрительных сообщений и контактов.

Теперь в каждом чате пользователи могут воспользоваться кнопкой «Пожаловаться». Для этого достаточно нажать и удерживать сообщение, которое кажется вредоносным, выбрать причину обращения и отправить жалобу модераторам и специалистам площадки. «Центр безопасности фиксирует не только спам, но и оскорбления, фишинг, попытки социальной инженерии», — пояснили ТАСС в пресс-службе Max.

Кроме того, представители компании рассказали о дополнительных инструментах для защиты персональных данных. В частности, в мессенджере реализован безопасный режим, который позволяет скрыть профиль пользователя от поиска по номеру телефона, ограничить входящие сообщения от незнакомых людей и отключить приглашения в групповые чаты. Для активации этой функции потребуется отдельный PIN-код.

В начале июня правительство России одобрило законопроект о создании новой цифровой платформы Max для многофункционального обмена данными. Платформа будет интегрировать функции мессенджера и предоставлять государственные и муниципальные услуги. По словам разработчиков, Max должен превзойти конкурентов, обеспечив более высокое качество звонков, чем WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), и возможность вести каналы, подобно Telegram, при гарантии достоверности информации.

Главным преимуществом станет быстрая интеграция с государственными сервисами. Max обеспечит идентификацию личности с помощью цифрового удостоверения, устраняя необходимость в бумажных документах. В будущем планируется добавление образовательных сертификатов, водительских удостоверений и медицинских полисов. Официальный запуск мессенджера с полным функционалом намечен на осень 2025 года, передает 360.ru.

