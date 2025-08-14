Мэр Екатеринбурга проверил жизнь переехавших из Казахстана мишек в зоопарке

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проверил жизнь новых жителей городского зоопарка, приехавших 11 августа из Алматы, — юного гималайского медведя Айсара и тянь-шанской самки Алмы. Они поселились в отремонтированных вольерах, площадью 440 квадратных метров, с четырьмя бассейнами и грядками на втором этаже. На открытии обновленного комплекса побывал и корреспондент URA.RU.
«Те условия, которые сегодня созданы для содержания животных, соответствуют абсолютно всем стандартам. Животным здесь комфортно, для людей безопасно, все очень хорошо видно, потому что сделано стекло. Будем и дальше зоопарк наш развивать, он этого заслуживает», — подчеркнул Орлов.
В новых вольерах будут жить две пары — гималайские и тянь-шанские медведи. Для Айсара уже едет подруга из Читы. Также в вольере будет жить 37-летний «старичок», хорошо известный любителям зоопарка.
На ремонт новых жилищ было потрачено 30 миллионов рублей. Из них 15 миллионов — выделено из городского бюджета и 15 миллионов из средств зоопарка.
Реконструкция в учреждении идет уже пять лет. Новые вольеры появились у байбаков, фламинго, бинтуронгов, грифовых черепах, капибар, азиатских бескоготных выдр. Были отремонтированы жилища белых медведей, обезьян, волков, ягуаров, бегемота, речных выдр, слона и львов. В 2026-м в планах построить новые вольеры для амурских тигров. Стоимость проекта составляет 55,3 млн рублей.
Екатеринбургскому зоопарку 18 сентября исполняется 95 лет. Стартуют праздничные мероприятия с 19 числа — со съезда зоопарков и аквариумов. Далее пройдет международный научно-практическая конференция. Для посетителей юбилейные активности откроются 20 — 21 сентября.
