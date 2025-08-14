14 августа 2025

Мэр Екатеринбурга проверил жизнь переехавших из Казахстана мишек в зоопарке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Орлов осмотрел новые вольеры
Алексей Орлов осмотрел новые вольеры Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проверил жизнь новых жителей городского зоопарка, приехавших 11 августа из Алматы, — юного гималайского медведя Айсара и тянь-шанской самки Алмы. Они поселились в отремонтированных вольерах, площадью 440 квадратных метров, с четырьмя бассейнами и грядками на втором этаже. На открытии обновленного комплекса побывал и корреспондент URA.RU.

«Те условия, которые сегодня созданы для содержания животных, соответствуют абсолютно всем стандартам. Животным здесь комфортно, для людей безопасно, все очень хорошо видно, потому что сделано стекло. Будем и дальше зоопарк наш развивать, он этого заслуживает», — подчеркнул Орлов.

В новых вольерах будут жить две пары — гималайские и тянь-шанские медведи. Для Айсара уже едет подруга из Читы. Также в вольере будет жить 37-летний «старичок», хорошо известный любителям зоопарка.

На ремонт новых жилищ было потрачено 30 миллионов рублей. Из них 15 миллионов — выделено из городского бюджета и 15 миллионов из средств зоопарка.

Реконструкция в учреждении идет уже пять лет. Новые вольеры появились у байбаков, фламинго, бинтуронгов, грифовых черепах, капибар, азиатских бескоготных выдр. Были отремонтированы жилища белых медведей, обезьян, волков, ягуаров, бегемота, речных выдр, слона и львов. В 2026-м в планах построить новые вольеры для амурских тигров. Стоимость проекта составляет 55,3 млн рублей.

Екатеринбургскому зоопарку 18 сентября исполняется 95 лет. Стартуют праздничные мероприятия с 19 числа — со съезда зоопарков и аквариумов. Далее пройдет международный научно-практическая конференция. Для посетителей юбилейные активности откроются 20 — 21 сентября.

Тянь-шанская самка Алма
Тянь-шанская самка Алма
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проверил жизнь новых жителей городского зоопарка, приехавших 11 августа из Алматы, — юного гималайского медведя Айсара и тянь-шанской самки Алмы. Они поселились в отремонтированных вольерах, площадью 440 квадратных метров, с четырьмя бассейнами и грядками на втором этаже. На открытии обновленного комплекса побывал и корреспондент URA.RU. «Те условия, которые сегодня созданы для содержания животных, соответствуют абсолютно всем стандартам. Животным здесь комфортно, для людей безопасно, все очень хорошо видно, потому что сделано стекло. Будем и дальше зоопарк наш развивать, он этого заслуживает», — подчеркнул Орлов. В новых вольерах будут жить две пары — гималайские и тянь-шанские медведи. Для Айсара уже едет подруга из Читы. Также в вольере будет жить 37-летний «старичок», хорошо известный любителям зоопарка. На ремонт новых жилищ было потрачено 30 миллионов рублей. Из них 15 миллионов — выделено из городского бюджета и 15 миллионов из средств зоопарка. Реконструкция в учреждении идет уже пять лет. Новые вольеры появились у байбаков, фламинго, бинтуронгов, грифовых черепах, капибар, азиатских бескоготных выдр. Были отремонтированы жилища белых медведей, обезьян, волков, ягуаров, бегемота, речных выдр, слона и львов. В 2026-м в планах построить новые вольеры для амурских тигров. Стоимость проекта составляет 55,3 млн рублей. Екатеринбургскому зоопарку 18 сентября исполняется 95 лет. Стартуют праздничные мероприятия с 19 числа — со съезда зоопарков и аквариумов. Далее пройдет международный научно-практическая конференция. Для посетителей юбилейные активности откроются 20 — 21 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...