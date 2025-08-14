Курганцы заметили град
новость из сюжетаРезкие изменения погоды в Кургане и области
В Кургане в районе Рябково выпал сильный град с дождем. Об этом сообщается в соцсетях.
Также град выпал в Вороновке
«Град в Рябково», — пишут в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео, на котором жильцы с балкона наблюдают за непогодой.
Ранее в Кургане уже фиксировались последствия непогоды. Так, 12 августа в Восточном районе города выпал град размером с виноград.
