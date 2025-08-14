14 августа 2025

В Кургане выпал сильный град. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцы заметили град
Курганцы заметили град Фото:
новость из сюжета
Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Кургане в районе Рябково выпал сильный град с дождем. Об этом сообщается в соцсетях.

Также град выпал в Вороновке
Также град выпал в Вороновке
Фото:

«Град в Рябково», — пишут в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео, на котором жильцы с балкона наблюдают за непогодой.

Ранее в Кургане уже фиксировались последствия непогоды. Так, 12 августа в Восточном районе города выпал град размером с виноград.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в районе Рябково выпал сильный град с дождем. Об этом сообщается в соцсетях. «Град в Рябково», — пишут в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео, на котором жильцы с балкона наблюдают за непогодой. Ранее в Кургане уже фиксировались последствия непогоды. Так, 12 августа в Восточном районе города выпал град размером с виноград.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...