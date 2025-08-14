Бастрыкину доложат о похищении девушки в Челябинске из-за денег

Председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела из-за похищения девушки представителями азербайджанской диаспоры и вымогательстве у нее денег в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статьям 126, 163 УК РФ (похищение человека, вымогательство). И.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить об установленных обстоятельствах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В Челябинске ранее представители азербайджанской диаспоры похитили и увезли в неизвестном направлении девушку. Как позднее сообщили в региональном ГУ МВД России, они между собой оказались родственниками. Девушка попросила семью мужа оформить кредит, но выплачивать его отказалась. Похитители потребовали с девушки 200 тысяч рублей.
