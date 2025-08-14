14 августа 2025

В Челябинске озвучили срок открытия нового памятника.

В Челябинске памятник Архангелу Михаилу откроют в ноябре
Сергей Буяков побывал на месте возведения памятника
Спикер городской думы Сергей Буяков сообщил о дате открытия памятника Архангелу Михаилу в Челябинске. По его словам, открытие запланировано на 21 ноября.

«Мы проверили ход работ по установке памятника Архангелу Михаилу. Уверен, что 21 ноября, в День архангела Михаила, памятник будет полностью готов», — сообщил Буяков в своем аккаунте в соцсетях.

Памятник будет находиться вблизи челябинского кафедрального собора. Буяков назвал собор шедевром архитектурного искусства.

Проект памятника поддержали жители и эксперты, а в июне депутаты гордумы его утвердили. Работы идут согласно графику, уже готов постамент. Возводят памятник специалисты из Нижнего Новгорода, гранит везут из Карелии. Проект реализуется при поддержке Русской медной компании.

Скульптура будет состоять из нескольких частей. Семь архангелов, стоящих на пьедестале, образуют кольцо. На их крыльях расположен позолоченный шар, символизирующий мироздание. На нем — фигура символизирующего победу добра над злом Архистратига Михаила, предводителя небесного воинства. С инициативой по установке скульптурной композиции выступила Челябинская епархия РПЦ.

