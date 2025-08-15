Спасатели экстренно эвакуировали жильцов горящей в ЛНР многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте работали 19 сотрудников МЧС и шесть единиц специализированной техники (архивное фото)
На месте работали 19 сотрудников МЧС и шесть единиц специализированной техники (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спасатели эвакуировали 25 жильцов горящей многоэтажки в Лисичанске (ЛНР). Об этом сообщает МЧС России.

«В ЛНР специалисты МЧС России спасли 25 жильцов при пожаре», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. В ночь на 15 августа в Лисичанске произошел крупный пожар в одном из жилых девятиэтажных домов. Причиной возгорания стала атака БПЛА, в результате которой огонь вспыхнул на четвертом этаже здания. На месте работали 19 сотрудников МЧС и шесть единиц специализированной техники. Пожар полностью уничтожил две квартиры, еще пять получили частичные повреждения.

Как ранее сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, украинские вооруженные силы нанесли серию ударов дронами по жилому микрорайону Лисичанска. В результате атак были повреждены квартиры в нескольких многоэтажных домах, в ряде случаев возникли возгорания. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели эвакуировали 25 жильцов горящей многоэтажки в Лисичанске (ЛНР). Об этом сообщает МЧС России. «В ЛНР специалисты МЧС России спасли 25 жильцов при пожаре», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. В ночь на 15 августа в Лисичанске произошел крупный пожар в одном из жилых девятиэтажных домов. Причиной возгорания стала атака БПЛА, в результате которой огонь вспыхнул на четвертом этаже здания. На месте работали 19 сотрудников МЧС и шесть единиц специализированной техники. Пожар полностью уничтожил две квартиры, еще пять получили частичные повреждения. Как ранее сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, украинские вооруженные силы нанесли серию ударов дронами по жилому микрорайону Лисичанска. В результате атак были повреждены квартиры в нескольких многоэтажных домах, в ряде случаев возникли возгорания. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...