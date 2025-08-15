Спасатели экстренно эвакуировали жильцов горящей в ЛНР многоэтажки

Спасатели эвакуировали 25 жильцов горящей многоэтажки в Лисичанске (ЛНР). Об этом сообщает МЧС России.
«В ЛНР специалисты МЧС России спасли 25 жильцов при пожаре», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. В ночь на 15 августа в Лисичанске произошел крупный пожар в одном из жилых девятиэтажных домов. Причиной возгорания стала атака БПЛА, в результате которой огонь вспыхнул на четвертом этаже здания. На месте работали 19 сотрудников МЧС и шесть единиц специализированной техники. Пожар полностью уничтожил две квартиры, еще пять получили частичные повреждения.
Как ранее сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, украинские вооруженные силы нанесли серию ударов дронами по жилому микрорайону Лисичанска. В результате атак были повреждены квартиры в нескольких многоэтажных домах, в ряде случаев возникли возгорания. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет.
