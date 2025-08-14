14 августа 2025

Визит министра Алиханова в Челябинскую область продлится два дня

Антон Алиханов (слева) и Алексей Текслер обсудят развитие промышленности
Антон Алиханов (слева) и Алексей Текслер обсудят развитие промышленности Фото:

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов будет работать в Челябинской области на протяжении двух дней. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Сегодня в Челябинске работаем с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. В течение двух дней посетим крупнейшие промышленные предприятия», — сообщил Текслер.

По словам губернатора, визит министра — это отличная возможность представить потенциал Челябинской области и определить новые возможности для развития. В программе запланированы встречи с представителями бизнеса, на которых будут проанализированы текущие вызовы и перспективы роста.

Алиханов прибыл в регион утром 15 августа. Первым предприятием, которое посетил Алиханов, стал «Завод роботов». На заводе Алиханов провел выездное заседание наблюдательного совета Фонда развития промышленности.

