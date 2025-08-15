Мессенджер Max возглавил топ бесплатных приложений iOS и Android

Российский мессенджер Max занял первое место в рейтинге бесплатных приложений в российских сегментах Google Play и AppStore. Это следует из данных магазинов.
Национальный мессенджер Max вышел на первое место в топе бесплатных приложений в России. Рейтинг Max в Google Play составляет 4,6 балла, а в AppStore — 4,4 балла.
В топ-чарте бесплатных приложений AppStore, помимо Max, находятся сервис для видеосвязи Google Meet и различные VPN-сервисы. В Google Play среди лидеров по скачиваниям также оказались VPN-сервисы и приложение для видеозвонков Imo.
Мессенджер Max был запущен в марте этого года компанией VK. Платформа позволяет обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и передавать файлы объемом до четырех гигабайт. Разработкой и развитием национального мессенджера занимается дочерняя компания VK — «Коммуникационная платформа». Приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.