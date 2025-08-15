Автоблогер прокололся, пытаясь «договориться» с сотрудником ГИБДД

Автоблогер Wengallbi (Ахмед Алиасхабов) получил три года колонии общего режима и штраф в размере одного миллиона рублей за попытку дать взятку инспектору ДПС. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
По данным надзорного ведомства, Алиасхабов признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу. Инцидент произошел 26 февраля, когда автомобиль блогера остановили сотрудники ДПС на Кутузовском проспекте. По версии следствия, чтобы избежать наказания за вождение без прав, он предложил инспектору взятку в размере 100 тысяч рублей, положив деньги между сиденьем водителя и подлокотником служебного автомобиля.
Инспектор отказался принять деньги и пресек незаконные действия. Вину в совершении преступления Алиасхабов признал. Как сообщил его адвокат Дилан Раджави, защита настаивала на назначении наказания, не связанного с лишением свободы, ссылаясь на смягчающие обстоятельства и данные о личности блогера, включая участие в благотворительных проектах.
