Агент Джоша Ливо раскрыл, почему хоккеист выбрал челябинский «Трактор»

Лучший нападающий КХЛ прошлого сезона Джошуа Ливо выбрал для продолжения карьеры челябинский клуб «Трактор» после разговора с Бенуа Гру. Об этом сообщил агент Иван Ботев, представляющий интересы Ливо в Континентальной хоккейной лиге.
«Генменеджер „Трактора“ Алексей Волков уже давно хотел видеть его в команде. Так что, когда была возможность, они сразу связались и обсудили все детали контракта и спокойно его подписали. Был выбор из двух предложений, которые были у нас на руках, — „Трактора“ и „Ак Барса“. В пользу окончательного решения сказалось то, что Волков уже давно хотел его подписать, плюс был разговор с главным тренером „Трактора“, — приводит слова Ботева telegram-канал AllHokkey. Главным тренером „Трактора“ является Бенуа Гру.
Ботев добавил, что для игрока не имеет значения, что и он, и Гру имеют гражданство Канады, поскольку в «Салавате Юлаеве» он два года работал с российским тренером Виктором Козловым. Агент выразил надежду, что в Челябинске Ливо появится очень скоро.
Ливо стал первым в истории КХЛ хоккеистом, сделавшим четыре хет-трика за один регулярный сезон. В сезоне 2024-25 побил рекорд Сергея Мозякина по количеству забитых шайб за регулярный чемпионат КХЛ за сезон (48 шайб — рекорд Сергея Мозякина, 49 шайб — нынешний рекорд). По итогам регулярного сезона 2024-25 был признан самым ценным игроком лиги c 80 очками и получил главный трофей КХЛ «Золотая клюшка».
Последние два года играл за уфимский «Салават Юлаев». В августе клуб и игрок расторгли отношения. Затем стало известно, что Ливо продолжит карьеру в «Тракторе» и подписал с клубом однолетний контракт.
