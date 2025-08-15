Трамп назвал Путина «отличным парнем» и рассказал, о чем хочет с ним поговорить

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал запланированную сегодня, 15 августа, встречу с российским лидером. По словам Трампа, Путин произвел на него впечатление выдающегося человека. Американский президент также отметил важность развития торгово-экономических связей между США и Россией, подчеркнув необходимость укрепления сотрудничества между двумя ведущими державами.
«Я думаю, он (президент РФ Владимир Путин — прим. URA.RU) отличный парень, у нас была хорошая встреча, я считаю, он потрясающий человек. Мы достигли многого, мы поговорим о торговле, и у нас действительно должна налаживаться торговля между Россией и Соединенными Штатами — между двумя великими странами», — заявил Трамп в интервью с журналистом Кремля Павлом Зарубиным.
Американский лидер напомнил, что последняя его встреча с Путиным состоялась на саммите в Токио. Он отметил, что на предыдущих крупных форумах запланированные переговоры дважды отменялись в последний момент — во Вьетнаме и Аргентине, — поэтому до конца нельзя быть уверенным в их проведении. По словам Трампа, атмосфера новой встречи — позитивная, а сам разговор с Путиным будет конструктивным.
Саммит между президентом России и президентом США состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска, 15 августа. Встреча начнется в 11:30 по местному времени. Сначала лидеры проведут беседу тет-а-тет с переводчиками, после чего состоятся переговоры в расширенном составе делегаций и рабочий завтрак. Завершится саммит совместной пресс-конференцией Путина и Трампа. На месте работает корреспондент URA.RU. Все новости по теме — в сюжете агентства.
