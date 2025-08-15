Сеть ресторанов Subway в России сменит название

Сеть ресторанов быстрого питания Subway сообщила о проведении масштабного глобального ребрендинга. Согласно заявлению компании, изменения затронут стратегию позиционирования бренда, его наименование, логотип, а также элементы визуального оформления. Заведения, которые ранее функционировали под управлением ООО «Сабвэй раша сервис компани», изменят название и продолжат деятельность под новым брендом Subjoy. Процесс ребрендинга будет реализован поэтапно и охватит 140 ресторанов на территории России.

«Слово joy в названии нового бренда Subjoy ассоциируется с удовольствием, радостью и эмоциями, которые каждый получает от любимого саба. А новая суть бренда звучит так -- „всегда хорошая идея“, так как сэндвич со свежими овощами и кастомизированной начинкой -- хорошая идея в любой ситуации», — пояснили в пресс-службе компании для агентства ТАСС. 

В компании уточнили, что обновление фирменного стиля в 140 точках завершится в течение ближайшего месяца. Замена вывесок в 100 ресторанах запланирована до 30 сентября, а оставшиеся изменения будут реализованы до конца текущего года.

