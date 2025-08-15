Российский самолет прилетел на Аляску, где пройдут переговоры Путина и Трампа

Борт Ил-76 прибыл на Аляску
Борт Ил-76 прибыл на Аляску
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Самолет Ил-76 из России приземлился на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в американском штате Аляска. Именно здесь пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом следует из данных Flightradar.

«Российский Ил-76 прибыл на авиабазу Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет саммит Путина и Трампа», — следует из данных Flightradar. Их публикует РИА Новости.

Ранее стало известно, что Трамп высказался о запланированной сегодня встрече с Путиным. Он отметил, что российский лидер произвел на него впечатление выдающегося человека. Американский президент также отметил важность развития торгово-экономических связей между США и РФ, подчеркнув необходимость укрепления сотрудничества между двумя ведущими державами.

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта.

