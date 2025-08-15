Южная Корея внезапно пригласила Путина на саммит АТЭС в Кенджу

Южная Корея направила официальное приглашение президенту России Владимиру Путину для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кенджу осенью 2025 года. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. На фоне сложных взаимоотношений между странами это приглашение стало неожиданным.
«Да, могу подтвердить, что приглашение на имя главы государства нами получено», — заявил дипломат в беседе с ТАСС. Он уточнил, что рассылка приглашений по протоколу является обязанностью принимающей стороны. Бердыев подчеркнул, что Россия обязательно будет представлена на саммите, однако окончательный состав делегации определит администрация президента с учетом продуктивности предстоящей встречи и условий для достижения важных для страны договоренностей. «Обычно члены АТЭС, мы в том числе, окончательно определяются по этому вопросу накануне мероприятия, что является устоявшейся практикой», — отметил он.
По словам Марата Бердыева, в этом году организаторы планируют сфокусироваться на обсуждении вопросов искусственного интеллекта, демографической ситуации и развитии креативной экономики. Кроме того, в сентябре начнется работа над итоговой декларацией саммита на уровне старших должностных лиц АТЭС.
Еще в прошлом году глава южнокорейского МИДа Чо Тэ Юль отмечал, что отношения с Россией ранее были напряженными из-за украинского конфликта, но после подписания договора с КНДР они еще более осложнились. При этом уже в июне 2025 года заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук, профессор Чже Сун Хун в беседе с российскими журналистами уточнил, что новые власти Южной Кореи могут изменить свою политику в отношении России.
