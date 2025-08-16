Стало известно имя новой «Мисс Екатеринбург». Видео

«Мисс Екатеринбург 2025» стала 19-летняя Зоя Белоногова
Финал «Мисс Екатеринбург» прошел 16 августа
Финал «Мисс Екатеринбург» прошел 16 августа
День города в Екатеринбурге в 2025 году

Победительницей «Мисс Екатеринбург — 2025» стала 19-летняя Зоя Белоногова. Корону самой красивой и талантливой девушке города вручили мэр Алексей Орлов и финалистка прошлого года Алена Козлова, сообщает корреспондент URA.RU. 

Девушке вручили корону, путевку в Японию на двоих и колье-бодичейн с малахитом стоимостью более 200 тысяч рублей. Первой вице-мисс стала 19-летняя Мария Власко-Власенко, второй — 21-летняя София Патрушева.

В прошлом году победительницей стала 19-летняя Алена Козлова. Заполучить корону ей удалось лишь со второго раза. Красавица отучилась в Екатеринбургском колледже транспортного строительства на специальности «Гостиничное дело», преподает в модельной школе и сама выступает в качестве модели. 

