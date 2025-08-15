Newsweek: самые мощные российские и американские истребители столкнутся в небе над Аляской

Впервые истребители пятого поколения России и США — Су-57 и F-22 Raptor — могут оказаться в одном воздушном пространстве. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.
«Если оба самолета встретятся в небе над Аляской, будьте уверены, обе стороны попытаются узнать друг о друге как можно больше, и обе стороны постараются скрыть как можно больше об истинных возможностях своих самолетов», — сказал стратегический аналитик голландского аналитического центра TNO, Фредерик Мертенс, передает журнал.
Поводом для возможного «воздушного рандеву» стала информация о том, что российские Су-57 могут сопровождать самолет президента РФ во время его визита на Аляску. В это же время на военной базе Элмендорф-Ричардсон, где пройдут переговоры лидеров, постоянно дислоцируются американские истребители F-22 ВВС США.
Истребители пятого поколения — Су-57 и F-22 — считаются самыми современными и мощными боевыми самолетами России и США соответственно. Их сравнивают по маневренности, малозаметности, вооружению и возможностям радиоэлектронной борьбы.
