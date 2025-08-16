Новая «Мисс Екатеринбург» Зоя Белоногова, которую выбрали в День города, является мастером спорта по художественной гимнастике и чемпионкой Уральского федерального округа. Девушке всего 19 лет.
Зоя является обладательницей значительного числа наград, в том числе побед и призовых мест на всероссийских соревнованиях. В настоящее время она учится в Уральском федеральном университете по специальности «Социально-культурная деятельность» и параллельно строит карьеру международной модели.
В свободное от учебы и работы время Зоя ведет собственный блог, в котором делится подробностями о своей жизни, профессиональном опыте и литературных интересах. Также девушка пишет книги и сценарии для мероприятий.
Новую мисс выбрали в День города — 16 августа. Зоя Белоногова получила путевку в Японию на двоих и ювелирное украшение стоимостью 200 тысяч рублей.
