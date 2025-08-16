Тысячи голосов в унисон: Алсу устроила незабываемый концерт в Екатеринбурге. Фото, видео

Певица Алсу выступила на Дне города в Екатеринбурге
Алсу стала хедлайнером площадки в центре города
День города в Екатеринбурге в 2025 году

Одним из главных событий праздничной программы стало выступление популярной певицы Алсу. Концерт прошел в Историческом сквере, он собрал тысячи зрителей, сообщает корреспондент URA.RU. 

Артистка порадовала уральцев как своими знаменитыми хитами, так и новыми композициями, а зрители с энтузиазмом подпевали любимой исполнительнице. Всего она исполнила 10 песен. Среди них «Зимний сон», «Иногда», «Свет в твоем окне».

Выступление Алсу стало частью финала конкурса «Мисс Екатеринбург», который традиционно проходит в рамках празднования Дня города. Как проходит 302-летие города — в онлайн-трансляции URA.RU.

