Одним из главных событий праздничной программы стало выступление популярной певицы Алсу. Концерт прошел в Историческом сквере, он собрал тысячи зрителей, сообщает корреспондент URA.RU.
Артистка порадовала уральцев как своими знаменитыми хитами, так и новыми композициями, а зрители с энтузиазмом подпевали любимой исполнительнице. Всего она исполнила 10 песен. Среди них «Зимний сон», «Иногда», «Свет в твоем окне».
Выступление Алсу стало частью финала конкурса «Мисс Екатеринбург», который традиционно проходит в рамках празднования Дня города. Как проходит 302-летие города — в онлайн-трансляции URA.RU.
