В День рождения Екатеринбурга красотки будут дефилировать под Алсу

Финалистки конкурса «Мисс Екатеринбург» на День города 16 августа будут дефилировать под живое выступление певицы Алсу. Об этом URA.RU рассказал заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко.
«Финал конкурса „Мисс Екатеринбург“ будет интегрирован в выступление Алсу. На сцене в День города будет уже грубо говоря надевание короны, все конкурсные мероприятия шли дольше трех месяцев. Это небольшой секретик, но конечно Алсу не просто так будет», — рассказал заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко.
В прошлом году хедлайнером «Мисс Екатеринбург» стала бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина. В этом году финал конкурса красоток пройдет в 19:00 на сцене Исторического сквера, мероприятие завершится гала-концертом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!