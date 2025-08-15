Ямальская авиакомпания запускает дополнительный рейс Тюмень — Ноябрьск

Авиакомпания «Ямал» объявила о запуске дополнительного рейса по маршруту Тюмень — Ноябрьск. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, рейс состоится 20 августа 2025 года, вылет из Тюмени запланирован на 18:10 по местному времени.
«Рейс 9849 Тюмень — Ноябрьск. Вылет из Тюмени в 18:10», — сообщает перевозчик в своем telegram-канале. На дополнительном рейсе действуют льготы для детей из многодетных семей. Для оформления билета по льготному тарифу необходимо предъявить подтверждающие документы при покупке или на стойке регистрации.
Ранее авиакомпания «Ямал» уже объявляла о запуске дополнительных рейсов из Тюмени в города Ямало-Ненецкого автономного округа: 10 августа был выполнен рейс в Салехард, а 15 августа — в Новый Уренгой. Такие меры принимаются для увеличения транспортной доступности региона и удовлетворения спроса пассажиров в летний период.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.