Ямальская авиакомпания запускает дополнительный рейс Тюмень — Ноябрьск

Допрейс запланирован на 20 августа
Допрейс запланирован на 20 августа

Авиакомпания «Ямал» объявила о запуске дополнительного рейса по маршруту Тюмень — Ноябрьск. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, рейс состоится 20 августа 2025 года, вылет из Тюмени запланирован на 18:10 по местному времени.

«Рейс 9849 Тюмень — Ноябрьск. Вылет из Тюмени в 18:10», — сообщает перевозчик в своем telegram-канале.  На дополнительном рейсе действуют льготы для детей из многодетных семей. Для оформления билета по льготному тарифу необходимо предъявить подтверждающие документы при покупке или на стойке регистрации.

Ранее авиакомпания «Ямал» уже объявляла о запуске дополнительных рейсов из Тюмени в города Ямало-Ненецкого автономного округа: 10 августа был выполнен рейс в Салехард, а 15 августа — в Новый Уренгой. Такие меры принимаются для увеличения транспортной доступности региона и удовлетворения спроса пассажиров в летний период.

