Выступление певца Вани Дмитриенко (лауреат рейтинга Forbes «30 до 30») вызвало такой ажиотаж в Екатеринбурге, что организаторам пришлось сначала отменить концерт, а потом найти площадку побольше. Вместо концерт-холла «Свобода» артист с 6,3 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке» выступит в «Екатеринбург-ЭКСПО» (вмещает пять тысяч человек).
«Событие перенесли на другую площадку — „Екатеринбург-ЭКСПО“ и „МТС Live Холл“. Надеемся, новая площадка будет удобной и вы хорошо проведете время», — говорится в сообщении, которое пришло читателю URA.RU.
Уточняется, что ранее приобретенные билеты категорий «Танцпол» и Meet & Greet действительны, обменивать их не нужно. Билеты категорий «Балкон» и VIP недействительны и требуют обмена.
13 августа стало известно, что концерт Дмитриенко, который должен был состояться 20 сентября, отменили. Позже менеджер певца пояснил, что в «Свободе» слишком мало места и площадка не сможет вместить всех желающих.
Певец стал популярен благодаря треку «Венера-Юпитер» в 2020 году. Сейчас артист сменил амплуа, особенно часто об этом говорят в соцсетях. Люди отмечают, что Ваня Дмитриенко сильно повзрослел и открылся для аудитории с новой стороны.
