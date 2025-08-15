В Екатеринбурге отменили концерт певца из списка Forbes, но потом передумали. Скрин

Концерт Вани Дмитриенко перенесли из «Свободы» в «Екатеринбург-ЭКСПО»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ваня Дмитриенко выступит перед многотысячной толпой уже в сентябре
Ваня Дмитриенко выступит перед многотысячной толпой уже в сентябре Фото:

Выступление певца Вани Дмитриенко (лауреат рейтинга Forbes «30 до 30») вызвало такой ажиотаж в Екатеринбурге, что организаторам пришлось сначала отменить концерт, а потом найти площадку побольше. Вместо концерт-холла «Свобода» артист с 6,3 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке» выступит в «Екатеринбург-ЭКСПО» (вмещает пять тысяч человек). 

«Событие перенесли на другую площадку — „Екатеринбург-ЭКСПО“ и „МТС Live Холл“. Надеемся, новая площадка будет удобной и вы хорошо проведете время», — говорится в сообщении, которое пришло читателю URA.RU.

Уточняется, что ранее приобретенные билеты категорий «Танцпол» и Meet & Greet действительны, обменивать их не нужно. Билеты категорий «Балкон» и VIP недействительны и требуют обмена.

13 августа стало известно, что концерт Дмитриенко, который должен был состояться 20 сентября, отменили. Позже менеджер певца пояснил, что в «Свободе» слишком мало места и площадка не сможет вместить всех желающих. 

Певец стал популярен благодаря треку «Венера-Юпитер» в 2020 году. Сейчас артист сменил амплуа, особенно часто об этом говорят в соцсетях. Люди отмечают, что Ваня Дмитриенко сильно повзрослел и открылся для аудитории с новой стороны. 

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выступление певца Вани Дмитриенко (лауреат рейтинга Forbes «30 до 30») вызвало такой ажиотаж в Екатеринбурге, что организаторам пришлось сначала отменить концерт, а потом найти площадку побольше. Вместо концерт-холла «Свобода» артист с 6,3 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке» выступит в «Екатеринбург-ЭКСПО» (вмещает пять тысяч человек).  «Событие перенесли на другую площадку — „Екатеринбург-ЭКСПО“ и „МТС Live Холл“. Надеемся, новая площадка будет удобной и вы хорошо проведете время», — говорится в сообщении, которое пришло читателю URA.RU. Уточняется, что ранее приобретенные билеты категорий «Танцпол» и Meet & Greet действительны, обменивать их не нужно. Билеты категорий «Балкон» и VIP недействительны и требуют обмена. 13 августа стало известно, что концерт Дмитриенко, который должен был состояться 20 сентября, отменили. Позже менеджер певца пояснил, что в «Свободе» слишком мало места и площадка не сможет вместить всех желающих.  Певец стал популярен благодаря треку «Венера-Юпитер» в 2020 году. Сейчас артист сменил амплуа, особенно часто об этом говорят в соцсетях. Люди отмечают, что Ваня Дмитриенко сильно повзрослел и открылся для аудитории с новой стороны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...