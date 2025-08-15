Путин встретился с губернатором Магаданской области Носовым

В ходе беседы стороны могли обсудить развитие региона
В ходе беседы стороны могли обсудить развитие региона

Российский лидер Владимир Путин в рамках рабочей поездки провел совещание и встречу с губернатором Сергеем Носовым в Магадане. Об этом сообщают российские СМИ.

«Путин провел встречу с губернатором Магаданской области Носовым», — говорится в сообщении РИА Новости. Предполагается, что стороны обсудили развитие региона.

В ходе данного визита президент России провел отдельную встречу с руководителем субъекта Федерации. Предыдущие их переговоры в рабочем формате прошли в июне 2023 года, когда губернатор был принят главой государства в Кремле. Тогда основное внимание было уделено проблемам социально-экономического развития региона.

В ходе этой же поездки глава РФ посетил предприятие, специализирующееся на производстве рыбьего жира. Предприятие осуществляет переработку и очистку рыбьего жира. Оно является первым в России заводом, производящим реэтерифицированные триглицериды из белорыбицы, выловленной в акватории Охотского моря. Помимо этого, глава РФ посетил спорткомплекс «Президентский», который в 2023 году открыл по видеосвязи.

