Путин начал рабочую программу в Магадане

Путин в Магадане посетил предприятие по производству рыбьего жира
Российский лидер в Магадане посетил завод по производству капсул омега-3 из белой рыбы
Российский лидер в Магадане посетил завод по производству капсул омега-3 из белой рыбы

Президент Владимир Путин перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом посетил Магадан. Свою рабочую поездку в этом городе он начал с посещения предприятия, специализирующегося на производстве рыбьего жира. Об этом пишет РИА Новости.

«Владимир Путин посетил уникальный завод по производству капсул Омега-3 „Омега-Си“ в Магадане», — говорится в сообщении РИА Новости. Перед визитом на Аляску российский лидер ознакомился с работой предприятия, осмотрев зону приема и хранения сырья, реакционный зал, а также производственную лабораторию.

Предприятие осуществляет переработку и очистку рыбьего жира. Оно является первым в России заводом, производящим реэтерифицированные триглицериды из белорыбицы, выловленной в акватории Охотского моря. Помимо этого, глава РФ посетил спорткомплекс «Президентский», который в 2023 году открыл по видеосвязи.

Ранее стал известен состав американской делегации на предстоящей встрече. Туда вошли госсекретарь США Марко Рубио, глава американского Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф. Помимо них там оказался спецпосланник главы США Стив Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Также среди делегатов от американской стороны значатся глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлз и заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

В российскую делегацию, помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, вошли министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед переговорами лидеры РФ и США сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию. Основной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса.

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта.

